Missbrauch in der Kirche Bistum Trier: Studie sieht 783 Betroffene und 252 Täter Michael Illjes 25.11.2026, 14:00 Uhr

i Reinhard Marx (l.) und Stephan Ackermann leiteten das Bistum Trier seit 2002. Eine systematische Klärung aller gemeldeten Missbrauchsfälle sehen die Historiker im Abschlussbericht zu sexuellem Missbrauch im Bistum Trier erst unter ihnen. Vollständig haben sich die Verhältnisse erst unter Ackermann verändert – bedingt allerdings durch externe Einflüsse. Harald Tittel/dpa

Der Abschlussbericht zu sexuellem Missbrauch im Bistum Trier legt das Ausmaß an Taten offen. Während die Studie einen Wandel im Umgang mit den Vergehen sieht, sprechen Kritiker von zu viel Wohlwollen – und Bischof Ackermann entschuldigt sich.

Die katholische Kirche kennt beim Thema sexualisierte Gewalt ein Vorher und ein Nachher. Seit 2010 wird hingeschaut, weil Betroffene den Mut fanden, zu sprechen. Aus Einzelfällen wurde ein System, auch im Bistum Trier. Weitere Skandale fanden den Weg an die Öffentlichkeit.







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