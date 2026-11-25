Der Abschlussbericht zu sexuellem Missbrauch im Bistum Trier legt das Ausmaß an Taten offen. Während die Studie einen Wandel im Umgang mit den Vergehen sieht, sprechen Kritiker von zu viel Wohlwollen – und Bischof Ackermann entschuldigt sich.
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Die katholische Kirche kennt beim Thema sexualisierte Gewalt ein Vorher und ein Nachher. Seit 2010 wird hingeschaut, weil Betroffene den Mut fanden, zu sprechen. Aus Einzelfällen wurde ein System, auch im Bistum Trier. Weitere Skandale fanden den Weg an die Öffentlichkeit.