Betty Kneisler kämpft gegen Zwangsprostitution, Jutta Lehnert hört seit 2004 Missbrauchsbetroffenen der katholischen Kirche zu, eine Frauenhaus-Mitarbeiterin hilft Gewaltopfern: Drei Protokolle von Helferinnen aus Rheinland-Pfalz.
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Eine Frau aus Wirft (Kreis Ahrweiler) wurde im Mai leblos in ihrem Auto aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann, 42 Jahre alt, vor, sie heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Er soll auf sie ohne Vorwarnung mit einem Messer eingestochen haben.