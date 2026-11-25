Gewalt gegen Frauen Was Helferinnen in Rheinland-Pfalz täglich erleben Michael Illjes 25.11.2026, 06:00 Uhr

i In einem Frauenhaus stehen Kinderwagen im Flur, während eine Mutter mit ihren Kindern am Ende des Flurs entlanggeht. Eine Mitarbeiterin eines Frauenhauses im Westerwald berichtet unserer Zeitung in ihrem Protokoll, dass zuletzt eine Mutter mit drei Kindern Zuflucht suchte und eines der Kinder keine Schuhe trug. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Betty Kneisler kämpft gegen Zwangsprostitution, Jutta Lehnert hört seit 2004 Missbrauchsbetroffenen der katholischen Kirche zu, eine Frauenhaus-Mitarbeiterin hilft Gewaltopfern: Drei Protokolle von Helferinnen aus Rheinland-Pfalz.

Eine Frau aus Wirft (Kreis Ahrweiler) wurde im Mai leblos in ihrem Auto aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann, 42 Jahre alt, vor, sie heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Er soll auf sie ohne Vorwarnung mit einem Messer eingestochen haben.







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