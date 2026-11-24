Grundschullehrkräfte in RLP sollen ab 2028 schrittweise nach A13 bezahlt werden. Die in einem Verein zusammengeschlossenen Schulleitungen begrüßen das Vorhaben, jedoch vermissen sie etwas am Plan der Landesregierung. Stichwort: Arbeitsbedingungen.
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Der Besoldungssprung von A12 auf A13 für Grundschullehrkräfte ist beschlossen. Ab 2028 soll die Anhebung in vier Schritten erfolgen, wie Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) jetzt bei der Vorstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 verkündeten.