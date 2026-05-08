Am Samstag wählt die rheinland-pfälzische FDP einen neuen Landesvorsitzenden. Anfangs gestaltete sich die Personalsuche schwierig, nun gibt es doch drei Kandidaten für die Nachfolge von Daniela Schmitt.
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Wer führt die rheinland-pfälzische FDP nach dem Wahldebakel aus der Krise? Die derzeitige Landesvorsitzende Daniela Schmitt wird auf dem Parteitag am Samstag in Bad Kreuznach nicht erneut kandidieren. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich bei den Landes-Liberalen zunächst schwierig.