Fast 32 Jahre hat Robert Rimbau auf diesen Moment warten müssen. Dem mutmaßlichen Mörder seiner Tochter Amy Lopez wird ab August vor dem Koblenzer Landgericht der Prozess gemacht. Der 85-jährige Texaner hofft jetzt auf Gerechtigkeit per Gesetz.
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Wenn die 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz am 18. August um 9.30 Uhr zusammentritt, beginnt kein gewöhnlicher Prozess. Das Verfahren mit der Aktennummer 14 Ks 2101 Js 14178/96 in Saal 128 dürfte weit über die Region hinaus für großes Aufsehen sorgen.