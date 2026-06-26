Amy Lopez’ Vater zum Prozess „Ich hoffe, dass ich endlich abschließen kann“ Dirk Eberz 26.06.2026, 14:00 Uhr

i Robert Rimbau mit seiner geliebten Tochter Amy Lopez. 1994 ist die damals 24-Jährige auf ihrer Europareise auf der Festung Ehrenbreistein vergewaltigt und brutal ermordet worden. Fast 32 Jahre lang blieb der Fall ungelöst. Jetzt muss sich ein 81-Jähriger vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Rimbau hofft, endlich mit dem Verbrechen abschließen zu können. Robert Rimbau

Fast 32 Jahre hat Robert Rimbau auf diesen Moment warten müssen. Dem mutmaßlichen Mörder seiner Tochter Amy Lopez wird ab August vor dem Koblenzer Landgericht der Prozess gemacht. Der 85-jährige Texaner hofft jetzt auf Gerechtigkeit per Gesetz.

Wenn die 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz am 18. August um 9.30 Uhr zusammentritt, beginnt kein gewöhnlicher Prozess. Das Verfahren mit der Aktennummer 14 Ks 2101 Js 14178/96 in Saal 128 dürfte weit über die Region hinaus für großes Aufsehen sorgen.







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