Krankenhäuser stark belastet Die Hitze beschert Kliniken in RLP jede Menge Patienten Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 26.06.2026, 15:17 Uhr

i Dehydrierung ist bei anhaltenden Hitzeperioden, wie wir sie derzeit erleben, ein häufiges Symptom, das je nach Schwere einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen kann. Die Kliniken im nördlichen Rheinland-Pfalz haben derzeit viel mit solchen Fällen zu tun. Die Versorgung ist allerdings gewährleistet, wie unsere stichprobenhafte Umfrage zeigt. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Schwindel, Kreislaufprobleme, Erschöpfung oder Verwirrtheit: Nicht nur Ältere leiden derzeit so schwer unter den Temperaturen, dass sie ins Krankenhaus müssen. Wir haben Kliniken im nördlichen RLP gefragt: Wie ist die aktuelle Lage? Die Antworten.

Deutschland schwitzt und stöhnt angesichts der anhaltenden Hitzewelle. Auch am Freitag kannte das Thermometer nur eine Richtung – und zwar nach oben. Am Wochenende erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten und in NRW Temperaturen um die 40 Grad.







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