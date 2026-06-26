Schwindel, Kreislaufprobleme, Erschöpfung oder Verwirrtheit: Nicht nur Ältere leiden derzeit so schwer unter den Temperaturen, dass sie ins Krankenhaus müssen. Wir haben Kliniken im nördlichen RLP gefragt: Wie ist die aktuelle Lage? Die Antworten.
Lesezeit 6 Minuten
Deutschland schwitzt und stöhnt angesichts der anhaltenden Hitzewelle. Auch am Freitag kannte das Thermometer nur eine Richtung – und zwar nach oben. Am Wochenende erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten und in NRW Temperaturen um die 40 Grad.