Krankenhäuser stark belastet
Die Hitze beschert Kliniken in RLP jede Menge Patienten
Dehydrierung ist bei anhaltenden Hitzeperioden, wie wir sie derzeit erleben, ein häufiges Symptom, das je nach Schwere einen Kra
Dehydrierung ist bei anhaltenden Hitzeperioden, wie wir sie derzeit erleben, ein häufiges Symptom, das je nach Schwere einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen kann. Die Kliniken im nördlichen Rheinland-Pfalz haben derzeit viel mit solchen Fällen zu tun. Die Versorgung ist allerdings gewährleistet, wie unsere stichprobenhafte Umfrage zeigt.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Schwindel, Kreislaufprobleme, Erschöpfung oder Verwirrtheit: Nicht nur Ältere leiden derzeit so schwer unter den Temperaturen, dass sie ins Krankenhaus müssen. Wir haben Kliniken im nördlichen RLP gefragt: Wie ist die aktuelle Lage? Die Antworten.

Lesezeit 6 Minuten
Deutschland schwitzt und stöhnt angesichts der anhaltenden Hitzewelle. Auch am Freitag kannte das Thermometer nur eine Richtung – und zwar nach oben. Am Wochenende erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten und in NRW Temperaturen um die 40 Grad.

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Rheinland-PfalzGesundheit

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