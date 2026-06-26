Fuel Dumping über dem Hunsrück
34 Tonnen Kerosin aus US-Jet: RLP erneut betroffen
Ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Boeing C-17 Globemaster III startet von der US-Airbase in Ramstein: Eine solche Masc
Ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Boeing C-17 Globemaster III startet von der US-Airbase in Ramstein: Eine solche Maschine hat kürzlich Dutzende Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz abgelassen (Symbolfoto).
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Schon wieder hat ein Flugzeug über Rheinland-Pfalz Kerosin abgelassen. Keine Gefahr, wiegelten die Behörden in der Vergangenheit ab. Dennoch dürfte die Debatte in den betroffenen Gebieten weitergehen.

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Zum zweiten Mal innerhalb von nur elf Tagen hat ein Flugzeug über dem mittleren Rheinland-Pfalz Dutzende Tonnen Kerosin abgelassen. Das bestätigte eine Sprecherin des Luftfahrt-Bundesamts auf Anfrage unserer Zeitung. Das am vergangenen Samstag in Ramstein gestartete Transportflugzeug vom Typ Globemaster der US-Luftwaffe flog dabei auch über den Hunsrück.

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