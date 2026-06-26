Fuel Dumping über dem Hunsrück 34 Tonnen Kerosin aus US-Jet: RLP erneut betroffen Rolf Seydewitz 26.06.2026, 11:30 Uhr

i Ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Boeing C-17 Globemaster III startet von der US-Airbase in Ramstein: Eine solche Maschine hat kürzlich Dutzende Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz abgelassen (Symbolfoto). Boris Roessler. picture alliance/dpa

Schon wieder hat ein Flugzeug über Rheinland-Pfalz Kerosin abgelassen. Keine Gefahr, wiegelten die Behörden in der Vergangenheit ab. Dennoch dürfte die Debatte in den betroffenen Gebieten weitergehen.

Zum zweiten Mal innerhalb von nur elf Tagen hat ein Flugzeug über dem mittleren Rheinland-Pfalz Dutzende Tonnen Kerosin abgelassen. Das bestätigte eine Sprecherin des Luftfahrt-Bundesamts auf Anfrage unserer Zeitung. Das am vergangenen Samstag in Ramstein gestartete Transportflugzeug vom Typ Globemaster der US-Luftwaffe flog dabei auch über den Hunsrück.







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