Vorverkauf für LitLive startet
Was der Leseherbst bei Reuffel bereithält
Wenn die Buchhandlung Reuffel zwischen August und November wieder zur Lesereihe LitLive lädt, werden auch sie mit dabei sein (vo
Wenn die Buchhandlung Reuffel zwischen August und November wieder zur Lesereihe LitLive lädt, werden auch sie mit dabei sein (von links): Peter Wohlleben, Ruth-Maria Thomas und Breitbach-Preisträger Jochen Schmidt.
Gaby Gerster, Jonas Holthaus, Voland Quist/Tim Jockel, Illustration: Svenja Wolf

Von Romance bis Thriller, von Peter Wohlleben bis Ruth-Maria Thomas: Für die LitLive-Herbstausgabe hat die Buchhandlung Reuffel erneut ein ebenso hochwertiges wie abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Was konkret geplant ist:

Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn man es sich bei den aktuellen Temperaturen kaum vorstellen kann, aber: Der Lesefrühling ist in der Stadt gerade erst vorbei, die beliebte Reihe „Koblenz liest ein Buch“ mit dem finalen Besuch von Elena Fischer beschlossen, da steht auch schon der Literaturherbst vor der Tür.

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