Extreme Temperaturen in RLP
Tempodrosselung auf A48: Gibt es weitere Hitzeschäden?
Auf der Bendorfer Brücke gilt derzeit Tempo 60 in beiden Richtungen - eine Folge der Hitze (Symbolfoto).
Auf der Bendorfer Brücke gilt derzeit Tempo 60 in beiden Richtungen - eine Folge der Hitze (Symbolfoto).
Bernd Feil/M.i.S./stock.adobe.com

Unter der Extremhitze leiden Mensch und Tier – und auch Straßen können Schaden nehmen. Im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es derzeit einen prominenten Fall: Auf der A48-Brücke bei Bendorf gilt nur noch Tempo 60. Wie ist die Lage in der Region?

Lesezeit 2 Minuten
Auf der Bendorfer Autobahnbrücke gilt seit einigen Tagen nur noch Tempo 60 – eine Folge der Extremhitze: Die Hitze und die Temperaturschwankungen führten zu Bewegungen des Brückenüberbaus und zu leichten Höhenversätzen, teilte die Autobahn GmbH mit. Dass die hohen Temperaturen Straßen, insbesondere Autobahnen, zusetzen können, ist derzeit auch bei Burg in Sachsen-Anhalt zu beobachten: Dort musste die A2 infolge von Hitzeschäden gesperrt werden.

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