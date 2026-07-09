Generalsanierung der DB So kam die Eisenbahn trotz Hürden ans rechte Rheinufer Thorsten Stötzer 09.07.2026, 06:00 Uhr

i Der Loreley-Tunnel ist eine altehrwürdige ingenieurtechnische Meisterleistung auf der rechten Rheinstrecke. Die Ursprünge der Bahntrasse reichen zurück ins 19. Jahrhundert. Thorsten Stötzer

Der Ursprung der Bahntrasse am rechten Rheinufer reicht zurück in die 1850er- und 1860er-Jahre. Damals boomte der Bahnbau. Ab Freitag wird wieder gebaut: Die Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden startet. Unser Autor geht auf Zeitreise.

„Korridorsanierung Rechter Rhein“ lautet die Überschrift, die fünf Monate Sperrung des Bahnverkehrs zwischen Troisdorf und Wiesbaden nach sich zieht. Die Dauer erscheint außergewöhnlich lang. Doch noch mehr Geduld war gefragt, als die Gleise überhaupt erst ins Mittelrheintal kamen.







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