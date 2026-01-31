In Fällen von Kinder- und Jugendpornografie erhalten deutsche Ermittlungsbehörden häufig Hinweise aus den USA. Unsere Zeitung hat mit dem LKA Rheinland-Pfalz nun über die Organisation „National Center for Missing and Exploited Children“ gesprochen.
Am Koblenzer Landgericht ist unlängst ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Ahrweiler unter anderem wegen Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Während des Prozesses hatte es geheißen, dass das Verfahren gegen den Mann durch einen Hinweis ans Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz aus den USA vom „National Center for Missing and Exploited Children“ ...