Bundespolizei Diez 75 Jahre BGS: Wie Grenzjäger zu Kommissaren wurden Dirk Eberz 17.03.2026, 16:05 Uhr

i Wolfgang Wurm (von links), Erwin Reinl, Ferdinand Möller und Sigrid Tjaden waren zu "75 Jahre Bundesgrenzschutz" als Zeitzeugen ins Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Diez eingeladen. Und sie hatten jede Menge spannende Geschichten für die Polizeischüler im Gepäck. Die Aula war dazu mit alten Uniformen, Fahrzeugen und Waffen dekoriert worden. Dirk Eberz

Diez ist eine von neun Kaderschmieden der Bundespolizei. Seit seiner Gründung 1951 hat sich das Berufsbild der Behörde grundlegend gewandelt. Zeitzeugen erklären den Polizeischülern, welche spannenden Anekdoten sich mit dem Job erleben lassen.

Sigrid Tjaden schreibt im Oktober 1987 Geschichte. Die damals 19-Jährige ist Protagonistin eines hochumstrittenen Experiments des Bundesgrenzschutzes (BGS). Die Abiturientin ist eine der ersten Frauen, die diese Männerbastion stürmt. 1300 junge Frauen haben sich auf die 30 Stellen beworben.







Artikel teilen

Artikel teilen