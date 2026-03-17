Diez ist eine von neun Kaderschmieden der Bundespolizei. Seit seiner Gründung 1951 hat sich das Berufsbild der Behörde grundlegend gewandelt. Zeitzeugen erklären den Polizeischülern, welche spannenden Anekdoten sich mit dem Job erleben lassen.
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Sigrid Tjaden schreibt im Oktober 1987 Geschichte. Die damals 19-Jährige ist Protagonistin eines hochumstrittenen Experiments des Bundesgrenzschutzes (BGS). Die Abiturientin ist eine der ersten Frauen, die diese Männerbastion stürmt. 1300 junge Frauen haben sich auf die 30 Stellen beworben.