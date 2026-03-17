Wechsel am Hunsrück-Airport
Steinhaus folgt auf Franke: Das ist der neue Hahn-Chef
Der Hahn erhält einen neuen Chef - der Vertrag von Geschäftsführer Rüdiger Franke endet planmäßig.
Der Hahn erhält einen neuen Chef - der Vertrag von Geschäftsführer Rüdiger Franke endet planmäßig.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wechsel an der Spitze des Flughafens Hahn. Im April bekommt der Airport einen neuen Geschäftsführer. Der erfahrene Manager ist kein Unbekannter in der Branche.

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Der Flughafen Hahn wird derzeit umgebaut. Das Terminal wird erneuert, die Sicherheitskontrolle wird modernisiert. Nun gibt es auch noch einen personellen Umbau an der Spitze. Ab April bekommt der Flughafen Hahn einen neuen Geschäftsführer. Wie unsere Zeitung aus dem Umfeld des Hunsrückflughafens erfahren hat, soll René Steinhaus neuer Chef des Airports werden.

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