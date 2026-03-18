Gefräßig, hinterhältig, gefährlich: Das Image, das der Wolf seit Jahrhunderten hat, ist nicht das beste. Kein Wunder, dass viele Menschen Angst haben vor dem Tier, das sich in Rheinland-Pfalz ausbreitet. Ist sie begründet? Wir haben Experten gefragt.
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Fünf Wolfsrudel und ein Einzelrüde streifen nach Expertenangaben derzeit durch die Wälder von Rheinland-Pfalz. Wohl kein anderes Wildtier weckt ähnlich starke Emotionen, nicht nur bei Tierhaltern, die sich Sorge um Wolfsrisse machen. Die Angst vorm bösen Wolf sitzt tief im kollektiven Gedächtnis, sie ist älter als die meisten Märchen.