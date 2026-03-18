Isegrim in Rheinland-Pfalz
Die Angst vorm bösen Wolf ist alt – ist sie begründet?
Rotkäppchen und der Wolf: Nicht nur über die Märchenerzählung fand die Angst vorm Wolf Eingang ins kollektive und kulturelle Ged
Rotkäppchen und der Wolf: Nicht nur über die Märchenerzählung fand die Angst vorm Wolf Eingang ins kollektive und kulturelle Gedächtnis. Das Bild entstand an einer interaktiven Videowand im Wolfs- und Herdenschutzinformationszentrum in Groß Schönebeck in Brandenburg.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Gefräßig, hinterhältig, gefährlich: Das Image, das der Wolf seit Jahrhunderten hat, ist nicht das beste. Kein Wunder, dass viele Menschen Angst haben vor dem Tier, das sich in Rheinland-Pfalz ausbreitet. Ist sie begründet? Wir haben Experten gefragt.

Lesezeit 6 Minuten
Fünf Wolfsrudel und ein Einzelrüde streifen nach Expertenangaben derzeit durch die Wälder von Rheinland-Pfalz. Wohl kein anderes Wildtier weckt ähnlich starke Emotionen, nicht nur bei Tierhaltern, die sich Sorge um Wolfsrisse machen. Die Angst vorm bösen Wolf sitzt tief im kollektiven Gedächtnis, sie ist älter als die meisten Märchen.

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Rheinland-PfalzUmwelt

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