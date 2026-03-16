Wer wissen will, wie viele Passagiere und wie viele Tonnen Fracht an einem bestimmten deutschen Airport abgewickelt wurden, schaut in die Statistik des Verbands ADV. Doch wer dort aktuell nach dem Hahn sucht, findet nichts. Wir kennen den Grund.
Lesezeit 3 Minuten
Der Flughafen Hahn ist nicht mehr Mitglied des Flughafenverbands Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). Dies bestätigte eine Sprecherin des Hunsrück-Airports auf Anfrage unserer Zeitung. Bereits seit Jahresbeginn waren entgegen der Gewohnheit keine aktuellen Fracht- und Passagierzahlen des Hunsrück-Airports mehr in der offiziellen Verbandsstatistik gelistet.