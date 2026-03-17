Sondervermögen versickert
Hütchenspiel auf Kosten der Zukunft
Chefredakteur Lars Hennemann
Chefredakteur Lars Hennemann
Jens Weber/MRV

Die Bilanz zur bisherigen Verwendung des sogenannten Sondervermögens ist erschütternd: Der Löwenanteil versickert in Haushaltslöchern - zum Teil sogar durch aktiv herbeigeführte Veränderungen. Die Kritik durch Wirtschaftsforscher ist vernichtend. 

Lesezeit 1 Minute
Die Berliner Politiker täuschen die Menschen im Land – und das auf Kosten vor allem der Kinder all derer, die den Löwenanteil dessen, was man verniedlichend „Sondervermögen“ nennt, überhaupt erst erwirtschaften. Es gibt leider keinen anderen Befund als diesen, wenn man die Erkenntnisse gleich zweier renommierter Institute verarbeiten muss.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten