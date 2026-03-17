Sondervermögen versickert Hütchenspiel auf Kosten der Zukunft Lars Hennemann 17.03.2026, 18:00 Uhr

i Chefredakteur Lars Hennemann Jens Weber/MRV

Die Bilanz zur bisherigen Verwendung des sogenannten Sondervermögens ist erschütternd: Der Löwenanteil versickert in Haushaltslöchern - zum Teil sogar durch aktiv herbeigeführte Veränderungen. Die Kritik durch Wirtschaftsforscher ist vernichtend.

Die Berliner Politiker täuschen die Menschen im Land – und das auf Kosten vor allem der Kinder all derer, die den Löwenanteil dessen, was man verniedlichend „Sondervermögen“ nennt, überhaupt erst erwirtschaften. Es gibt leider keinen anderen Befund als diesen, wenn man die Erkenntnisse gleich zweier renommierter Institute verarbeiten muss.







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