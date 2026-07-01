Sie studieren und springen ein, wenn Lehrer fehlen: Viele Lehramtsstudierende arbeiten als Vertretungskräfte an Schulen – und sind dabei oftmals auf sich allein gestellt. Wie sie dabei unterstützt werden können, zeigt ein Projekt an der Uni Koblenz.
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Berufserfahrung sammeln, Schulen unterstützen und dabei auch noch Geld verdienen: Viele Studierende in Rheinland-Pfalz werfen schon während des Studiums einen Blick ins Klassenzimmer. Sie arbeiten als Vertretungslehrkräfte. Ein Nebenjob, der für Lehramtsstudierende naheliegt und nur von Vorteil sein kann – oder?