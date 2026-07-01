Projekt „PES+Plus“ Uni Koblenz Wenn Studis unterrichten: Darum ist Unterstützung nötig Hannah Klein 01.07.2026, 06:00 Uhr

i Zwischen Klassenzimmer und Vorlesungssaal: Immer mehr Lehramtsstudierende arbeiten als Vertretungslehrkräfte an Schulen. Oftmals gibt es für sie keine Unterstützungsangebote. Was brauchen Studierende, um als PES-Kräfte erfolgreich zu sein? Und wie kann die Praxis für die Lehrkräftebildung genutzt werden? Darum geht es im Projekt "PES+Plus" an der Universität Koblenz (Symbolfoto). Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Sie studieren und springen ein, wenn Lehrer fehlen: Viele Lehramtsstudierende arbeiten als Vertretungskräfte an Schulen – und sind dabei oftmals auf sich allein gestellt. Wie sie dabei unterstützt werden können, zeigt ein Projekt an der Uni Koblenz.

Berufserfahrung sammeln, Schulen unterstützen und dabei auch noch Geld verdienen: Viele Studierende in Rheinland-Pfalz werfen schon während des Studiums einen Blick ins Klassenzimmer. Sie arbeiten als Vertretungslehrkräfte. Ein Nebenjob, der für Lehramtsstudierende naheliegt und nur von Vorteil sein kann – oder?







Artikel teilen

Artikel teilen