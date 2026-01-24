Mitarbeiter der Koblenzer Außenstelle des Weißen Rings setzen sich ehrenamtlich für Opfer von Verbrechen und deren Familien ein. Sie werden auch 2026 wieder viel zu tun haben. Was aber, wenn sie das Leid ihrer Klienten zu oft mit nach Hause nehmen?
Das Jahr 2026 hat für das Koblenzer Landgericht mit erschreckenden Kriminalfällen begonnen: So ist am Dienstag ein Prozess angelaufen, bei dem einem Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, seine Noch-Ehefrau getötet und anschließend einbetoniert zu haben.