Erschütternde Fälle in Koblenz Wenn Opferschützer Leid mit nach Hause nehmen Johannes Mario Löhr 24.01.2026, 06:00 Uhr

i Werner Blatt ist Leiter der Koblenzer Außenstelle des Weißen Rings. Mitarbeiter der Opferschutzorganisation setzen sich ehrenamtlich für Opfer von Verbrechen und deren Familien ein. Sie werden auch 2026 wieder viel zu tun haben. Dr. Matthias Blatt

Mitarbeiter der Koblenzer Außenstelle des Weißen Rings setzen sich ehrenamtlich für Opfer von Verbrechen und deren Familien ein. Sie werden auch 2026 wieder viel zu tun haben. Was aber, wenn sie das Leid ihrer Klienten zu oft mit nach Hause nehmen?

Das Jahr 2026 hat für das Koblenzer Landgericht mit erschreckenden Kriminalfällen begonnen: So ist am Dienstag ein Prozess angelaufen, bei dem einem Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, seine Noch-Ehefrau getötet und anschließend einbetoniert zu haben.







