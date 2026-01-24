Erschütternde Fälle in Koblenz
Wenn Opferschützer Leid mit nach Hause nehmen
Werner Blatt ist Leiter der Koblenzer Außenstelle des Weißen Rings. Mitarbeiter der Opferschutzorganisation setzen sich ehrenamtlich für Opfer von Verbrechen und deren Familien ein. Sie werden auch 2026 wieder viel zu tun haben.
Dr. Matthias Blatt

Mitarbeiter der Koblenzer Außenstelle des Weißen Rings setzen sich ehrenamtlich für Opfer von Verbrechen und deren Familien ein. Sie werden auch 2026 wieder viel zu tun haben. Was aber, wenn sie das Leid ihrer Klienten zu oft mit nach Hause nehmen?

Lesezeit 3 Minuten
Das Jahr 2026 hat für das Koblenzer Landgericht mit erschreckenden Kriminalfällen begonnen: So ist am Dienstag ein Prozess angelaufen, bei dem einem Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, seine Noch-Ehefrau getötet und anschließend einbetoniert zu haben.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten