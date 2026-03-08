Onlineumfrage beendet
Weiter wählen erst ab 18: Mehrheit stimmt dafür
In Rheinland-Pfalz liegt das Mindestalter bei Landtagswahlen bei 18.
In Rheinland-Pfalz liegt das Mindestalter bei Landtagswahlen bei 18.
Michael Brandt/dpa

Wählen sollte nur, wer volljährig ist: Dafür stimmten die meisten der Teilnehmer einer Onlineumfrage auf rhein-zeitung.de. Die weiteren Ergebnisse.

Lesezeit 1 Minute
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg durften am Sonntag auch schon Wahlberechtigte ab 16 abstimmen, in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen liegt das Mindestalter bei 18. Und geht es nach der Mehrheit der Teilnehmer einer Onlineumfrage unserer Zeitung, sollte das auch so bleiben: 58 Prozent stimmten für die Antwort „Wählen sollte nur, wer volljährig ist“.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten