Wählen sollte nur, wer volljährig ist: Dafür stimmten die meisten der Teilnehmer einer Onlineumfrage auf rhein-zeitung.de. Die weiteren Ergebnisse.
Lesezeit 1 Minute
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg durften am Sonntag auch schon Wahlberechtigte ab 16 abstimmen, in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen liegt das Mindestalter bei 18. Und geht es nach der Mehrheit der Teilnehmer einer Onlineumfrage unserer Zeitung, sollte das auch so bleiben: 58 Prozent stimmten für die Antwort „Wählen sollte nur, wer volljährig ist“.