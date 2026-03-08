Onlineumfrage beendet Weiter wählen erst ab 18: Mehrheit stimmt dafür 08.03.2026, 18:15 Uhr

i In Rheinland-Pfalz liegt das Mindestalter bei Landtagswahlen bei 18. Michael Brandt/dpa

Wählen sollte nur, wer volljährig ist: Dafür stimmten die meisten der Teilnehmer einer Onlineumfrage auf rhein-zeitung.de. Die weiteren Ergebnisse.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg durften am Sonntag auch schon Wahlberechtigte ab 16 abstimmen, in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen liegt das Mindestalter bei 18. Und geht es nach der Mehrheit der Teilnehmer einer Onlineumfrage unserer Zeitung, sollte das auch so bleiben: 58 Prozent stimmten für die Antwort „Wählen sollte nur, wer volljährig ist“.







Artikel teilen

Artikel teilen