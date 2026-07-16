Nach Festnahme am Flughafen So funktioniert die Flirt-Masche der „Liebesschwindler“ Tim Kosmetschke 16.07.2026, 06:00 Uhr

i Im Internet gehen viele Menschen auf die Suche nach der großen Liebe. Kriminelle machen sich ihre Sehnsucht zunutze, spielen ihnen einen Flirt vor - und wollen irgendwann Geld. „Lovescamming“ oder „Romance-Scamming“ (Scam ist das englische Wort für Betrug) nennen Ermittler diese Masche. pla2na - stock.adobe.com

Verhaftung am Flughafen: Die Polizei nimmt eine 30-jährige Verdächtige fest, die einen 80-jährigen Rheinland-Pfälzer betört und ausgenommen haben soll. Ein Fall von „Lovescamming“? So erklärt das LKA die Flirt-Masche der „Liebesschwindler“.

Die Sehnsucht nach der großen Liebe – manchen macht sie blind. Blind für die Gefahren, die lauern können, wenn man sein Herz an eine Person verliert, die sich auf Dating-Plattformen oder in sozialen Medien um einen bemüht, einen umgarnt, die richtigen Knöpfe drückt.







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