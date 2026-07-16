Nach Festnahme am Flughafen
So funktioniert die Flirt-Masche der „Liebesschwindler“
Im Internet gehen viele Menschen auf die Suche nach der großen Liebe. Kriminelle machen sich ihre Sehnsucht zunutze, spielen ihn
Im Internet gehen viele Menschen auf die Suche nach der großen Liebe. Kriminelle machen sich ihre Sehnsucht zunutze, spielen ihnen einen Flirt vor - und wollen irgendwann Geld. „Lovescamming“ oder „Romance-Scamming“ (Scam ist das englische Wort für Betrug) nennen Ermittler diese Masche.
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Verhaftung am Flughafen: Die Polizei nimmt eine 30-jährige Verdächtige fest, die einen 80-jährigen Rheinland-Pfälzer betört und ausgenommen haben soll. Ein Fall von „Lovescamming“? So erklärt das LKA die Flirt-Masche der „Liebesschwindler“.

Lesezeit 4 Minuten
Die Sehnsucht nach der großen Liebe – manchen macht sie blind. Blind für die Gefahren, die lauern können, wenn man sein Herz an eine Person verliert, die sich auf Dating-Plattformen oder in sozialen Medien um einen bemüht, einen umgarnt, die richtigen Knöpfe drückt.
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