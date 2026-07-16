Die Vorfreude auf Love and Peace war auf der Loreley am 17. Juni 1978 schnell verflogen: Als Jefferson Starship ihren Auftritt dort kurzfristig absagen, dreht das Publikum durch und verwüstet weite Teile der Freilichtbühne. Zeitzeugen erinnern sich.
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Ein Sternenschiff sollte im Amphitheater der Loreley landen und die frohe Botschaft der Hippie-Kultur verkünden. Doch statt Love and Peace flogen Flaschen und Steine, brannte am Ende die Bühne. Anlass für den Tumult: Headliner Jefferson Starship, aus den Woodstock-Ikonen Jefferson Airplane hervorgegangen, sagten ihren Auftritt ab, während das Festivalprogramm schon lief.