Wegen Jefferson Starship Als Wut-Fans die Loreley in Trümmer legten Michael Stoll 16.07.2026, 07:00 Uhr

i Auf dem Plakat, das vom damaligen Konzertveranstalter Sunrise produziert wurde, ist das alte Zeltdach der Freilichtbühne noch zu sehen, ehe es am 17. Juni 1978 von einem wütenden Mob abgefackelt wurde. Michael Stoll. Sunrise Concertbüro/Sammlung Uli Lenz

Die Vorfreude auf Love and Peace war auf der Loreley am 17. Juni 1978 schnell verflogen: Als Jefferson Starship ihren Auftritt dort kurzfristig absagen, dreht das Publikum durch und verwüstet weite Teile der Freilichtbühne. Zeitzeugen erinnern sich.

Ein Sternenschiff sollte im Amphitheater der Loreley landen und die frohe Botschaft der Hippie-Kultur verkünden. Doch statt Love and Peace flogen Flaschen und Steine, brannte am Ende die Bühne. Anlass für den Tumult: Headliner Jefferson Starship, aus den Woodstock-Ikonen Jefferson Airplane hervorgegangen, sagten ihren Auftritt ab, während das Festivalprogramm schon lief.







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