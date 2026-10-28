Andy Neumann zur Ahrtal-Lage Wenn es in die Seele regnet Lars Hennemann 28.10.2026, 11:00 Uhr

i Im Oktober 2021 erschien mit „Es war doch nur Regen“ das für viele Menschen maßgebliche Buch zur Ahrtalflut. Anlässlich des Jubiläums seines Bestsellers blickt Autor Andy Neumann mit gemischten Gefühlen auf das, was seither erreicht worden ist (Archivbild). Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Im Oktober 2021 erschien mit „Es war doch nur Regen“ das für viele Menschen maßgebliche Buch zur Ahrtalflut. Anlässlich des Jubiläums seines Bestsellers blickt Autor Andy Neumann mit gemischten Gefühlen auf das, was seither erreicht worden ist.

Irgendwann konnte er trotz allen Erfolges nicht mehr. Zumal es ja ein Erfolg war, den er nie gewollt hatte: Andy Neumann, Polizeibeamter, Ahrtal-Bewohner und nach der Flutkatastrophe 2021 durch seine beiden Bücher „Es war doch nur Regen“ und „Vergiss mal nicht“ nicht die einzige, aber eine der maßgeblichen Stimmen bei der Aufarbeitung der Katastrophe.







Artikel teilen

Artikel teilen