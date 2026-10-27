Die Landesregierung will radikal Vorschriften für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz streichen. Offenbar weiß sie aber noch nicht, welche es überhaupt gibt. Das sei eine Frechheit oder peinlich, kritisieren die Grünen.
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Die Idee klingt innovativ: Um Bürokratie abzubauen, will die rheinland-pfälzische Landesregierung erst alle bestehenden Regeln abschaffen und dann nur wieder jene einführen, die unbedingt gebraucht werden. Konkret geht es um Berichts- und Dokumentationspflichten, die das Land den Unternehmen in Rheinland-Pfalz vorschreibt.