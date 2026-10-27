Pflichten für RLP-Unternehmen Regierung macht Geheimnis um geplanten Bürokratieabbau Sebastian Stein 27.10.2026, 08:00 Uhr

i Tausendundeine Vorschrift, quälend lange Verwaltungsabläufe, Akten ohne Ende: Bürokratie hemmt vor allem die Wirtschaft. Die Landesregierung will eigentlich radikal Vorschriften abschaffen. Offenbar weiß sie aber noch nicht, welche es überhaupt gibt. Das sei eine Frechheit oder peinlich, kritisieren die Grünen. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Die Landesregierung will radikal Vorschriften für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz streichen. Offenbar weiß sie aber noch nicht, welche es überhaupt gibt. Das sei eine Frechheit oder peinlich, kritisieren die Grünen.

Die Idee klingt innovativ: Um Bürokratie abzubauen, will die rheinland-pfälzische Landesregierung erst alle bestehenden Regeln abschaffen und dann nur wieder jene einführen, die unbedingt gebraucht werden. Konkret geht es um Berichts- und Dokumentationspflichten, die das Land den Unternehmen in Rheinland-Pfalz vorschreibt.







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