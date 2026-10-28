System in der Krise
Pflegeberatung unter Druck: Was sich in RLP tun müsste
Irini Langensiepen ist Pflegeberaterin und erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, was notwendig ist, damit Menschen, die plötz
Irini Langensiepen ist Pflegeberaterin und erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, was notwendig ist, damit Menschen, die plötzlich auf Hilfe angewiesen sind, und ihre Angehörigen bestmöglich beraten werden können.
Armin Seibert. Seibert Armin

Pflegeberatung in der Krise: Träger steigen aus, Kommunen müssen einspringen. Warum das System wackelt – und was jetzt passieren muss, erklärt Expertin Irini Langensiepen.

Lesezeit 5 Minuten
Die meist den Pflegestützpunkten im Land angegliederten Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) leiden noch immer unter Finanzierungs- und Personalproblemen. Als praxiserfahrene Expertin in Sache Pflege analysiert Irini Langensiepen die Gründe dafür und erläutert, was aus ihrer Sicht zur Sicherung des Systems notwendig ist.
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