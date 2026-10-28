Pflegeberatung in der Krise: Träger steigen aus, Kommunen müssen einspringen. Warum das System wackelt – und was jetzt passieren muss, erklärt Expertin Irini Langensiepen.
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Die meist den Pflegestützpunkten im Land angegliederten Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) leiden noch immer unter Finanzierungs- und Personalproblemen. Als praxiserfahrene Expertin in Sache Pflege analysiert Irini Langensiepen die Gründe dafür und erläutert, was aus ihrer Sicht zur Sicherung des Systems notwendig ist.