Die WHU ist Deutschlands größte Start-up-Schmiede. Am Campus Vallendar ist schon so manches Weltunternehmen ausgebrütet worden. Auch Jan-Philipp Groth könnte bald in der Ahnengalerie der Privatuni hängen. Wir haben den 22-Jährigen getroffen.
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Unter den Füßen knarzen die Holzstufen der alten Treppe hoch zum Goethe-Zimmer der Marienburg. Ehrfürchtig lässt Jan-Philipp Groth seinen Blick über die Fotos der erfolgreichsten WHU-Absolventen schweifen, die ihm wie in einer Ahnengalerie von der Wand entgegenlächeln.