Start-up-Schmiede Vallendar Hall of Fame: Junger WHUler wandelt auf Zalandos Spuren Dirk Eberz 27.10.2026, 15:00 Uhr

i Irgendwann könnte auch das Foto von Jan-Philipp Groth (rechts) in der „Hall of Fame“ der WHU Vallendar hängen. Der 22-Jährige wandelt auf den Spuren seiner großen Vorbilder, die an der Privatuni am Rhein die Grundlagen für Start-ups wie Zalando, Flixbus und Audibene gelegt haben. Zusammen mit seinem Mentor Michael Welz von „Southwest X“ hat Groth ein KI-untertütztes Unternehmen entwickelt, das Banken bei der Gewinnung von Neukunden helfen soll. Dirk Eberz

Die WHU ist Deutschlands größte Start-up-Schmiede. Am Campus Vallendar ist schon so manches Weltunternehmen ausgebrütet worden. Auch Jan-Philipp Groth könnte bald in der Ahnengalerie der Privatuni hängen. Wir haben den 22-Jährigen getroffen.

Unter den Füßen knarzen die Holzstufen der alten Treppe hoch zum Goethe-Zimmer der Marienburg. Ehrfürchtig lässt Jan-Philipp Groth seinen Blick über die Fotos der erfolgreichsten WHU-Absolventen schweifen, die ihm wie in einer Ahnengalerie von der Wand entgegenlächeln.







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