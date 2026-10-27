Seit Wochen sind Ausschreitungen in Frankreich zu beobachten. Auch in Rheinland-Pfalz soll nun protestiert werden, und die Landesschüler*innenvertretung fürchtet, dass die Forderungen nach besserer Bildung dabei in den Hintergrund geraten könnten.
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Europaweit kommt es seit Wochen zu schweren Ausschreitungen. Mehr als 400.000 Menschen gingen in Frankreich nach Angaben des französischen Innenministeriums allein am vergangenen Samstag auf die Straße. Ausgelöst wurden sie, weil zunächst Schülerinnen und Schüler im September gegen das Bildungssystem demonstrierten.