Sorge vor Demo in Mainz
Schüler in RLP wollen nicht zum „Spielball“ werden
Ein Demonstrant wirft laut der Deutschen-Presse-Agentur nach einer Demonstration in Rennes, Frankreich, eine Tränengasgranate in
Ein Demonstrant wirft laut der Deutschen-Presse-Agentur nach einer Demonstration in Rennes, Frankreich, eine Tränengasgranate in Richtung der Polizei. Vor genau solchen Verhältnissen fürchtet sich die Landesschüler*innenvertretung in RLP. Denn auch hier soll bald protestiert werden.
Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Seit Wochen sind Ausschreitungen in Frankreich zu beobachten. Auch in Rheinland-Pfalz soll nun protestiert werden, und die Landesschüler*innenvertretung fürchtet, dass die Forderungen nach besserer Bildung dabei in den Hintergrund geraten könnten. 

Lesezeit 2 Minuten
Europaweit kommt es seit Wochen zu schweren Ausschreitungen. Mehr als 400.000 Menschen gingen in Frankreich nach Angaben des französischen Innenministeriums allein am vergangenen Samstag auf die Straße. Ausgelöst wurden sie, weil zunächst Schülerinnen und Schüler im September gegen das Bildungssystem demonstrierten.
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