Neuer Online-Dienst für RLP
Risiko Hochwasser und Starkregen: Land berät kostenlos
Hochwasser und Starkregen können zur Gefahr für die eigenen vier Wände werden. Um das Risiko bewerten zu können, hat das Land Rh
Hochwasser und Starkregen können zur Gefahr für die eigenen vier Wände werden. Um das Risiko bewerten zu können, hat das Land Rheinland-Pfalz jetzt den neuen Online-Dienst Hochwasser-Risikocheck freigeschaltet.
Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Das Land bietet jetzt allen Menschen in Rheinland-Pfalz eine kostenlose Risikobewertung für Hochwasser und Starkregen an. Wo es das Angebot gibt und wie das neue System funktioniert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Landesregierung will die Menschen in Rheinland-Pfalz für die Gefahren durch Starkregen und Hochwasser sensibilisieren. Dazu hat das Umweltministerium am Dienstag den neuen Online-Dienst Hochwasser-Risikocheck freigeschaltet. Mit dem kostenlosen Angebot können alle, die Wohneigentum besitzen, sowie auch Mieterinnen und Mieter eine Risikobewertung für die eigene Adresse einholen.
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