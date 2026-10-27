Das Land bietet jetzt allen Menschen in Rheinland-Pfalz eine kostenlose Risikobewertung für Hochwasser und Starkregen an. Wo es das Angebot gibt und wie das neue System funktioniert.
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Die Landesregierung will die Menschen in Rheinland-Pfalz für die Gefahren durch Starkregen und Hochwasser sensibilisieren. Dazu hat das Umweltministerium am Dienstag den neuen Online-Dienst Hochwasser-Risikocheck freigeschaltet. Mit dem kostenlosen Angebot können alle, die Wohneigentum besitzen, sowie auch Mieterinnen und Mieter eine Risikobewertung für die eigene Adresse einholen.