Haus & Grund RLP gibt Tipps So bekommen Sie Ihr Haus raus aus Google Maps 28.10.2026, 06:00 Uhr

i So kann es aussehen, wenn ein Haus bei Google Street View unkenntlich gemacht wurde. Ein neues Urteil befasst sich nun mit der Veröffentlichung dreidimensionaler Luftbildaufnahmen. Google muss demnach die Veröffentlichung unterlassen, sofern der Eigentümer dem widerspricht (Archivbild). Google Street View/picture alliance/dpa. picture alliance / dpa

Wer nicht möchte, dass eine dreidimensionale Aufnahme seines Grundstücks in Diensten wie Google Maps zu sehen ist, kann der Veröffentlichung widersprechen. Doch wie stellt man das an? Der Eigentümerverband Haus & Grund Rheinland-Pfalz gibt Tipps.

Bei Google Earth oder auf Google Maps kann man Orte und Städte wunderbar erkunden, sich in Straßen und Gassen umschauen und virtuell über viele rheinland-pfälzische Plätze flanieren. Doch nicht jedem Immobilienbesitzer ist es recht, wenn das eigene Anwesen im Internet zu sehen ist.







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