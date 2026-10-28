Wer nicht möchte, dass eine dreidimensionale Aufnahme seines Grundstücks in Diensten wie Google Maps zu sehen ist, kann der Veröffentlichung widersprechen. Doch wie stellt man das an? Der Eigentümerverband Haus & Grund Rheinland-Pfalz gibt Tipps.
Lesezeit 3 Minuten
Bei Google Earth oder auf Google Maps kann man Orte und Städte wunderbar erkunden, sich in Straßen und Gassen umschauen und virtuell über viele rheinland-pfälzische Plätze flanieren. Doch nicht jedem Immobilienbesitzer ist es recht, wenn das eigene Anwesen im Internet zu sehen ist.