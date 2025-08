Bei Fluggästen kann der Flughafen Hahn nicht unbedingt punkten – kürzlich wurde er gar zum unbeliebtesten Airport Deutschlands nach Google-Rezensionen gekürt. Anders sieht es bei Piloten aus: In Sachen Sicherheit gab es jetzt eine Topnote.

Leipzig-Halle ist nach Einschätzung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) der sicherste Flughafen in Deutschland. Bei ihrem jährlichen Flughafencheck lobten die Piloten die vorbildlichen Lichtanlagen der Start- und Landebahnen. Der Airport mit dem Kürzel LEJ erhält die Topnote 1,2. Aber auch der einzige Verkehrsflughafen in Rheinland-Pfalz schneidet sehr gut ab im Check: Der Hahn erhält die Note 1,8 und verbessert sich damit gegenüber den Vorjahren. 2023 und 2024 wurde die Sicherheit am Hunsrück-Airport noch mit 2,0 bewertet.

Über das gute Ergebnis dürfte man sich am Hahn freuen, ein Statement zum Zustandekommen gab der Flughafen gegenüber unserer Zeitung aber nicht ab. Auch die Nachfrage, welche Maßnahmen möglicherweise zu dieser Verbesserung geführt haben, blieb seitens der Triwo Hahn Airport GmbH unbeantwortet – ähnlich also wie kürzlich unsere Anfrage, als der Hahn in einer Auswertung von Google-Rezensionen durch das Portal AirHelp zum unbeliebtesten Flughafen Deutschlands gekürt wurde.

i Rüdiger Franke, Geschäftsführer des Triwo Hahn Airport Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Arbeitsgruppe der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Später sind auch Regionalflughäfen aufgenommen worden. Bereits zum zweiten Mal waren zudem Kollegen aus der Schweiz beteiligt. Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Kriterienkatalog, der sowohl internationale Vorschriften als auch aus Pilotensicht sinnvolle zusätzliche Ausrüstungen umfasst. Die Methodik wurde im Vergleich zum Vorjahr leicht geändert, weil besonders effektive Sicherheitsvorkehrungen stärker gewichtet sind.

Grundsätzlich sind nach Einschätzung der VC sämtliche deutschen Flughäfen sicher genug für den Passagierflugbetrieb. Die Einhaltung und Kontrolle der internationalen Vorschriften sei Sache der Aufsichtsbehörden. Beim Streben nach größtmöglicher Sicherheit gebe es aber fast immer Verbesserungsbedarf. Unter anderem mahnen die Piloten an, dass Rückfallsysteme für das US-System GPS installiert werden, das in der Folge geopolitischer Spannungen wie dem Ukraine-Krieg häufiger gestört sei.

Der bisherige Spitzenreiter München rutschte in der laufenden Auswertung auf Platz 2, weil dort die Stopp-Leisten nicht ganztägig betrieben werden. Es sei ein häufiges Problem an den deutschen Flughäfen, dass die vorhandenen Leisten von der Flugsicherung meist nur bei schlechten Sichtbedingungen eingeschaltet würden, sagt ein Sprecher der VC. Wie dies am Flughafen Hahn gehandhabt wird – auch diese Frage beantwortete der Hunsrück-Airport gegenüber unserer Zeitung nicht.

Am Ende der Sicherheitstabelle löste Lübeck den Flughafen Mannheim ab. Im Norden missfiel den Piloten, dass sie nicht zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen werden. Auch gebe es an den Enden der Bahn keine ausreichend befestigten Freiflächen mit einer Länge von 300 Metern.

Ryanair nennt beliebteste Strecken ab Hahn

Alicante in Spanien, Chania auf der griechischen Insel Kreta und Porto in Portugal sind laut Ryanair die beliebtesten Reiseziele ab dem Flughafen Hahn im Sommer 2025 – wie genau sich diese Beliebtheit ausdrückt, lässt die Airline auch auf Nachfrage unbeantwortet. Insgesamt können Flugreisende aktuell aus 37 Routen von und nach Hahn auswählen, heißt es weiter bei den Iren. Ryanair ist unangefochtener Platzhirsch am Hunsrück-Airport, der ansonsten unter anderem von Wizz Air, Air Serbia, Fly One und AirArabia angeflogen wird. Kürzlich informierte der Flughafen darüber, eine strategische Partnerschaft mit der tadschikischen Somon Air begründet zu haben. tim