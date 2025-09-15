Plötzlich sind die Weintrauben weg: Unbekannte haben im Weinbaugebiet Rheinhessen unbemerkt fast alle reifen Trauben von zwei Weinbergen geerntet – ob irrtümlich oder als geplante Straftat ist derzeit noch unklar. Betroffen sind laut Pressemeldung der Polizeidirektion Worms zwei voneinander unabhängige Winzer aus Gundheim (Kreis Alzey-Worms).

Der Diebstahl von Tausenden Kilo Trauben auf einer Fläche von circa 8000 Quadratmetern könnte nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) auf einen Irrtum zurückzuführen sein. „Es passiert immer mal wieder, dass sich Vollernter-Fahrer verfahren und die falschen Weinberge abernten“, sagt DWI-Sprecher Ernst Büscher. Bei vielen Winzern gehe es derzeit sehr hektisch zu, weil die reifen Trauben wegen der Niederschläge schnell gelesen werden müssten. In der Branche herrscht ein ehrlicher Umgang miteinander, sagt Büscher.Dass die Trauben gezielt gestohlen worden sind, sei aber nicht auszuschließen.

Diebe sind nicht leicht zu erkennen

„Wir wissen es noch nicht“, sagt eine Sprecherin der ermittelnden Polizei in Worms. Die Spuren deuteten auf eine Lesemaschine hin, und die sei weder flink noch wendig. Wer damit ertappt werde, sei somit schnell überführt. Das Risiko, entdeckt zu werden, sei aber insgesamt gering. Der Grund: Nur Eingeweihte könnten wissen, dass nicht der Besitzer des Weinbergs, sondern der Falsche ernte. Spaziergänger, Passanten oder Autofahrer mache es ja nicht stutzig, wenn Trauben gelesen würden.

Mitarbeitende der Gundheimer Winzer hatten den Diebstahl festgestellt, als sie mit der Ernte der Riesling- und Sauvignon-Blanc-Trauben beginnen wollten. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat zwischen dem 6. und dem 14. September ereignete, und beschreibt das Vorgehen der Täter als „professionell“. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Tausend Euro.

„Es ist traurig und schlimm, dass es überhaupt so weit kommt.“

Heinz-Uwe Fetz, Präsident des Weinbauverbands Mittelrhein

Die Winzer in den Weinbauregionen im nördlichen Rheinland-Pfalz blieben von derart bösen Überraschungen bislang verschont. „Ein Diebstahl von Weintrauben aus einem Weinhang ist generell bislang nicht beanzeigt worden“, teilt Violetta Heinrich, Pressesprecherin im zuständigen Polizeipräsidium Koblenz, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Hin und wieder komme es zu Diebstählen von Kirschen in haushaltsüblichen Mengen aus privaten oder gewerblich genutzten Plantagen. Neun Fälle sind der Polizei aus den Jahren 2024 und 2025 bekannt – und das für das komplette nördliche Rheinland-Pfalz.

Auch dem Präsidenten des Weinbauverbandes Mittelrhein, Heinz-Uwe Fetz, ist ein solcher Fall „noch nie zu Ohren gekommen“. Das kann etwa mit dem Zugang zu den Weinreben zusammenhängen. „In Rheinhessen sind die Wege eben. Hier bei uns in den Serpentinen wäre der Aufwand zu groß. Der Trauben-Klau ist in der Steillage schwieriger als auf der Fläche.“ Auch an der Mosel und an der Ahr gibt es Steillagen, die es den Dieben schwer machen würden. Verbandspräsident Fetz ist fassungslos, dass sich eine solche Tat ereignete: „Es ist traurig und schlimm, dass es überhaupt so weit kommt.“

Wie Winzer dem Traubenraub vorbeugen können

Um Diebe vor einer solchen Tat abzuschrecken, rät das Polizeipräsidium Koblenz den Winzern, Feldwege oder Zufahrten mit Schranken, Ketten oder gut sichtbaren Hinweisen auf Privatgelände zu versehen. „Zudem helfen Überwachungskameras, insbesondere an Ein- und Ausgängen oder in diebstahlsgefährdeten Bereichen. Dies kann sowohl die Diebe identifizieren, als auch als Abschreckung und Dokumentation dienen“, sagt Pressesprecherin Heinrich. Des Weiteren solle jede Diebstahlhandlung zur Anzeige gebracht werden, um ebenfalls eine Abschreckungswirkung zu erzielen. hkl