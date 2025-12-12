Gastbeitrag zur Wirtschaft Cybersicherheit und Datenkontrolle im Privatleben Thomas Brahm 12.12.2025, 16:00 Uhr

i Das Risiko einer flächendeckenden Cyberattacke ist nach Einschätzung der Munich Re mittlerweile so groß, dass ein staatlicher Schutzschirm sinnvoll wäre. Sebastian Gollnow/dpa. picture alliance/dpa

Die digitale Welt birgt Risiken - wir sollten ihnen ausweichen, schreibt Debeka-Chef Thomas Brahm in seinem Gastbeitrag. Und erklärt, wie es bei der elektronischen Patientenakte geht.

Die Welt wird immer digitaler – ebenso der persönliche Alltag. Das macht vieles einfacher und schneller, birgt aber auch Risiken. Denn persönliche Daten sind wertvoll, und Cyberrisiken lauern an vielen Stellen. Ob sie gefährlich werden können und sich zum hohen finanziellen Risiko entwickeln, hat jeder bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand.







