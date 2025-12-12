Cybersicherheit und Datenkontrolle im Privatleben

Die digitale Welt birgt Risiken - wir sollten ihnen ausweichen, schreibt Debeka-Chef Thomas Brahm in seinem Gastbeitrag. Und erklärt, wie es bei der elektronischen Patientenakte geht.
Lesezeit 2 Minuten
Die Welt wird immer digitaler – ebenso der persönliche Alltag. Das macht vieles einfacher und schneller, birgt aber auch Risiken. Denn persönliche Daten sind wertvoll, und Cyberrisiken lauern an vielen Stellen. Ob sie gefährlich werden können und sich zum hohen finanziellen Risiko entwickeln, hat jeder bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand.