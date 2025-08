Langweile – kaum etwas ist für Ole und Michel anstrengender. Wenn im Unterricht der Stoff wiederholt wird, schalten sie innerlich ab. Ihre Köpfe wollen weiter, nicht zum wiederholten Mal zurück. Ole Kruppa ist sieben Jahre alt, Michel Pietsch neun – beide sind hochbegabt. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet hochbegabt sein, einen IQ von über 130 haben. Das ist nur bei 2 Prozent der Bevölkerung in ganz Deutschland der Fall, teilt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Ole Kruppa und Michel Pietsch brauchen deutlich mehr geistige Auslastung als ihre gleichaltrigen Mitschüler. Zwischen Wissensdurst, Unterforderung und Frust: Welche Herausforderungen ein Leben mit Hochbegabung mit sich bringt und warum ein Klassensprung oftmals die letzte Hoffnung ist.

Frühe Wissbegier und schulische Herausforderung

Michel Pietschs Wissensdurst beginnt bereits im Kleinkindalter. „Michel war drei Jahre alt, da wollte er, dass ich ihm aus Lexika vorlese. Selbst in Wissensbüchern war ihm zu wenig Wissen drin“, sagt seine Mutter. Simone Pietsch erinnert sich, dass ihr Sohn im Kindergarten bereits jegliche Fachwörter verinnerlicht hat. Inzwischen hat die Familie sogar die Museen in der Umgebung ihres Heimatortes Kadenbach im Westerwaldkreis alle durch. „Je älter Michel wird, desto größer wird der Radius.“

Nach seiner Einschulung wird schnell klar: Michel Pietsch ist anders als seine Mitschüler. Er fällt auf, das sagt seine Mutter. „Er läuft anders, er redet anders. Er hat so viel Wissen. Er ist wie ein alter Mann, gefangen in einem Kinderkörper.“ Prügeleien und Raufereien geht er aus dem Weg, mit dem Kräftemessen der gleichaltrigen Jungs kann er nichts anfangen. Er sieht den Sinn von Schule nicht und stellt sich die Frage: „Warum soll ich da hingehen, wenn ich verprügelt werde und nichts lerne?“

i Michel Pietsch ist neun Jahre alt und kommt nach den Sommerferien in die siebte Klasse. Der Kadenbacher (Westerwaldkreis) hat bereits zwei Klassenstufen übersprungen. Die Sprünge beschreibt er selbst als "Letzte-Hoffnung-Aktion", weil ihn die Unterforderung in der Schule auf emotionaler Ebene stark belastet. Hannah Klein

Ein IQ-Test bestätigt die Vermutung: Michel ist hochbegabt. Sein IQ liegt bei 138. Im laufenden ersten Schuljahr springt er in die zweite Klasse. Das verbessert die Situation nur kurzzeitig. Seine Stimmung wird immer schlechter, nach außen zeigt er das nicht. Simone Pietsch sagt: „Anfangs haben wir versucht, das zu ignorieren.“ Doch ihr Sohn verändert sich.

Michel Pietsch ist traurig. Immer mehr fehlt ihm die Motivation. Auch im Privaten zieht er sich zurück. Die Lösung: der nächste Klassensprung. Doch auch in der fünften Klasse des Gymnasiums kehrt die Unterforderung schnell zurück. Dieses Mal versteckt sich der Fünftklässler nicht – und färbt sich die Haare in auffälligen Farben. „Meine Frisur ist eine Protestaktion. Ich will ausdrücken, wie es mir geht“, sagt er.

„Alle denken, Springen ist eine Spaßaktion. Springen ist aber eine Letzte-Hoffnung-Aktion. Ich weiß in dem Moment keinen Ausweg mehr.“

Michel Pietsch

Grün, rot oder pink: Jede Farbe steht für eine bestimmte Gefühlslage. Grün drückt im ersten Halbjahr seine Traurigkeit aus, die Farbe Rot steht für die Wut des Schülers. „Ich will weg“, bedeutet die Signalfarbe. Der Grund: Kurz vor den Sommerferien ist noch immer ungewiss, ob der Sprung in die nächste Klassenstufe überhaupt von den Behörden genehmigt wird.

„Alle denken, Springen ist eine Spaßaktion. Springen ist aber eine Letzte-Hoffnung-Aktion. Ich weiß in dem Moment keinen Ausweg mehr. Ich war psychisch komplett am Ende“, sagt er. Fünf Tage vor den Ferien dann die Nachricht: Der Neunjährige startet das Schuljahr 2025/26 nicht in der sechsten, sondern in der siebten Klasse – deshalb sind seine Haare aktuell pink. „Ich bin glücklich. Im neuen Schuljahr wird es schwieriger und besser.“

i Ole Kruppa ist sieben Jahre alt, erst kürzlich hatte er Geburtstag. Nach den Sommerferien kommt er bereits in die vierte Klasse. Mit fünf wurde er eingeschult, die dritte Klasse überspringt er nun. Angst vor dem Sprung hat er keine. Im Gegenteil: Der junge Koblenzer freut sich auf die neue Herausforderung. Hannah Klein

Ähnlich wie Michel Pietsch geht es dem siebenjährigen Ole Kruppa aus Koblenz. Ein IQ-Test bestätigt bereits im Kindergarten, dass der damals Fünfjährige hochbegabt ist. „Für uns war es relativ einfach, auf die richtige Spur zu kommen. Oles älterer Bruder hat das schon vorgemacht“, sagt Mama Kruppa. Mit fünf Jahren wird Ole Kruppa eingeschult, besucht die erste und zweite Klasse. Jetzt steht ihm ein Sprung bevor: Nach den Sommerferien startet er nicht in der dritten, sondern in der vierten Klasse. „Ich freue mich“, sagt der Schüler. „Ich überspringe die Klasse, weil es mir sonst langweilig ist.“

Langeweile hat Ole Kruppa im Unterricht vor allem, wenn die Lerninhalte immer und immer wieder wiederholt werden, und das ist durchweg der Fall, sagt seine Mutter. Deshalb besucht der Siebenjährige – genau wie Michel Pietsch – zusätzlich zur regulären Schule auch noch das Koblenzer Kinder-College. Das Lerntempo ist hier ein anderes.

„Das Allerbeste an den Klassensprüngen ist, dass sich die Kinder einen Freundeskreis erschließen können, der zu ihnen, ihren Denkweisen und Interessen passt.“

Ole Kruppas Mutter

Ob Japanisch, Spanisch, Zoologie oder Geologie: Die Einrichtung zur Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher hat ein vielfältiges Kursangebot. Ole Kruppas Mutter sagt: „Die Kinder können vieles entdecken, was man im Alltag nicht auf dem Schirm hat. Das ist für sie eine tolle Gelegenheit, eine eigene Richtung abseits der Schule, des Freizeitprogramms und der Interessen der Eltern zu finden.“ Ole Kruppa hat bereits viele Interessen entwickelt: Er schwimmt, spielt Handball und Gitarre und singt in einer Band.

Seine neuen Mitschüler in der vierten Klasse kennt der Siebenjährige bereits. „Mit älteren Kindern klappt es besser als mit Gleichaltrigen“, sagt seine Mutter. Das kann im Alltag oder Urlaub zur Herausforderung werden. „Mit den Kleinen passt es für ihn nicht. Bei den Großen ist der erste Zugang schwierig. Die denken oft, dass Ole nur Lust auf Babykram hat.“ Hat der Siebenjährige sich aber erst einmal bewiesen und gezeigt, dass er mit den Größeren mithalten kann, ist die Hürde überwunden – alles Weitere ist trotz des Altersunterschieds kein Problem mehr.

Klassensprünge sind nicht der leichteste Weg

„Das Allerbeste an den Klassensprüngen ist, dass sich die Kinder einen Freundeskreis erschließen können, der zu ihnen, ihren Denkweisen und Interessen passt“, sagt Oles Mutter. Die Klassensprünge würde sie nicht aktiv fördern, wenn es den Kindern auch anders gut gehen würde. „Das ist auch aus Elternsicht nicht der leichteste Weg.“ Vor solch einem Schritt machen sie sich durchaus Sorgen.

Die Vorstellung, dass ihr Sohn mit acht auf eine weiterführende Schule geht, beschreibt Oles Mutter als „komisches Gefühl“. Und auch, inwiefern sich der Altersunterschied später in der Pubertät bemerkbar machen wird, bleibt abzuwarten. Doch für Ole Kruppas Eltern steht fest: „Alle urteilenden Blicke von außen können wir abfangen. Ole soll fröhlich sein mit dem, was er machst – und dazu gehört auch, dass er in der Schule die Freude nicht verliert.“