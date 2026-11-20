Alles wird teurer - das nennt man Inflation. Statistiken aller Art versuchen, dieses Phänomen zu beziffern. Die neueste Folge des „RZ Business Talk“ erklärt die Berechnungen und blickt in den Alltag vieler Menschen, die sich um Bezahlbarkeit sorgen.

Jeder kennt das: Beim Einkaufen ist die Butter oder die Tafel Schokolade schon wieder teurer geworden. Beim Eintreffen der Nebenkostenabrechnung hält man die Luft an, und an den Gedanken, dass man an der Tankstelle gefühlt einen Kleinkredit benötigt, hat man sich leider nur allzu sehr gewöhnen müssen.

Aber woher kommt das? Warum wird alles nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich immer teurer? Grund genug für Ralf Kölbach und Lars Hennemann, in der neuesten Folge des „RZ Business Talk“ von Westerwaldbank und Rhein-Zeitung dem Phänomen der Inflation genauer auf den Grund zu gehen. Wie auch der Frage, auf welche unterschiedliche Weisen sie berechnet wird und was man von der einen oder anderen Zahl, die man regelmäßig bei diesem Thema zu hören oder zu lesen bekommt, denn halten mag.

„Vor allem Ding des täglichen Bedarfs“

„Es ist klar zu beobachten, dass vor allem Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in den zurückliegenden Jahren zum Teil schmerzlich teurer geworden sind“, betont Kölbach. Würde man diese Produkte allein berechnen, fiele die gemessene Inflation in Prozentpunkten deutlich höher aus als die zwei oder drei Prozent, die man in der Regel genannt bekommt.

„Die niedrigeren Werte rühren daher, weil in die entsprechende Statistik auch andere Waren einfließen, die günstiger sind und die man nicht täglich oder wöchentlich einkauft“, so Kölbach weiter. Das sei ebenso bekannt wie methodisch korrekt – und doch gerade in der jüngeren Vergangenheit problematisch: „Die Konflikte in der Ukraine oder im Iran haben vor allem die Preise für die Güter des täglichen Bedarfs in die Höhe getrieben.“

„Über Wahlen wird das Thema ein gesellschaftliches“

„Das Thema der Bezahlbarkeit des Alltags wird also immer wichtiger. Das zeigen nicht zuletzt die Wahlergebnisse in vielen Ländern. Aus einer zunächst rein wirtschaftlichen Thematik wird dann eine gesellschaftliche. Dem gehen wir im Podcast nach und fragen, was das bedeutet“, betont Hennemann.