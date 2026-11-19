Fotos vom Requisitenverleih Ideko: XXL-Fundus mit Aha-Effekt für Veranstaltungen Anke Mersmann 19.11.2026, 14:00 Uhr

i Ein Blick in den Fundus von Ideko. Der Requisitenverleih in Lahnstein lagert auf 4000 Quadratmetern Zehntausende Stücke an Dekoration, Kulissen und mehr. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Atmosphäre und Ausstattung sind das Metier von Ideko. Der Requisitenverleih in Lahnstein verfügt über einen riesigen Fundus nach Dekoration und Kulissen, um Veranstaltungen einen Aha-Effekt zu verpassen. Hier gibt es weitere Eindrücke.

4000 Quadratmeter Fläche bieten jede Menge Platz, um Dekoration, Kulissen und Ausstattung für ganze Themenwelten zu lagern, sollte man meinen. Beim Requisitenverleih Ideko am Rande von Lahnstein quellen die Regale dennoch fast über, so groß die Sammlung.







Artikel teilen

Artikel teilen