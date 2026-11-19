Dass die Landesregierung die Besoldung von Lehrkräften an Grundschulen erhöhen will, stößt nicht überall auf Beifall. Kritik kommt vom Philologenverband, der vor allem die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt. Was die Landesvorsitzende anprangert.
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Grundschullehrerinnen und -lehrer in Rheinland-Pfalz dürfen sich freuen: Wird der nächste Doppelhaushalt des Landes wie jetzt von der Großen Koalition vorgeschlagen beschlossen, erhalten sie schrittweise mehr Geld. Alle Lehrkräfte im Land sollen gleich nach Besoldungsgruppe A13 bezahlt werden.