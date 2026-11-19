Landespflegekammer RLP Im neuen Vorstand haben die Kritiker das Sagen Frank Schmidt-Wyk 19.11.2026, 15:48 Uhr

i Die neue Präsidentin der Landespflegekamer RLP, Alexandra Schug. Die 58-jährige leitet ein Pflegeheim in Baumholder (Kreis Birkenfeld). Landespflegekammer / Carsten Grimm

Im Vorstand der Landespflegekammer haben jetzt diejenigen das Sagen, die auf die Abschaffung der Kammer in ihrer bisherigen Form und auf ein Ende der Pflichtmitgliedschaft hinarbeiten. Die neue Präsidentin machte gleich mal eine kämpferische Ansage.

Die neue Frau an der Spitze der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz heißt Alexandra Schug und kommt aus Berschweiler (Kreis Birkenfeld). Die Vertreterversammlung wählte die Leiterin des Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Baumholder (Landkreis Birkenfeld) mit deutlicher Mehrheit zur Präsidentin.







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