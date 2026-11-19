Jüdisches Museum Frankfurt Mit der Leica mitten ins politische Frankfurt Christian Huther 19.11.2026, 12:11 Uhr

i Zwei Pässe, Briefe und Fotografien aus dem Teilnachlass von Gisèle Freund, unten rechts ihr Porträt von 1974: Die Schau im Jüdischen Museum Frankfurt erweitert den Blick auf die vor allem als Porträtfotografin bekannte Künstlerin und zeigt auch ihre frühen politischen Aufnahmen. Uwe Dettmar / Jüdisches Museum Frankfurt

James Joyce und Virginia Woolf kennt man auch durch ihre Augen. Doch Gisèle Freund hatte schon als Studentin einen eigenen Blick. In Frankfurt fotografierte sie Demonstranten und montierte Dom und Altstadt zu einem neuen Bild.

Der Blick der Kamera geht in die Menschenmenge oder auf die Plakate. Die Fotografin ist parteiisch, sie engagiert sich für Sozialisten und Kommunisten, beäugt dafür kritisch die Polizei und die Burschenschaften. Gisèle Freund, die 1908 in Berlin geborene und im Jahr 2000 in Paris gestorbene Fotografin, machte diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen 1932 in Frankfurt als 24-jährige Soziologiestudentin.







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