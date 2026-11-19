Ex-Soldat aus RLP im Interview Früher Grundausbildung, heute Wehrpflichtgegner: Warum? Michael Illjes 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Heute studiert Philipp N. Soziale Arbeit in Koblenz und engagiert sich gegen die Wehrpflicht. Früher absolvierte er die Grundausbildung selbst, und zwar freiwillig. Woher also kommt der Sinneswandel? Michael Illjes

Die Bundesregierung wird bald fast jeden dritten Euro fürs Militär ausgeben. Der Koblenzer Philipp N. hält das für falsch. Dabei trug er selbst Uniform, übte am Gewehr und meldete sich freiwillig. Heute protestiert er gegen die Wehrpflicht. Warum?

In Deutschland wird aufgestockt. Seit Ex-Kanzler Olaf Scholz im Februar 2022 die Zeitenwende ausrief, kann die Bundeswehr aus dem Vollen schöpfen. Im kommenden Jahr werden Musterungen für Männer ab dem Jahrgang 2008 verpflichtend, auch in Koblenz entsteht gerade ein neues Musterungszentrum.







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