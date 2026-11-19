Die Bundesregierung wird bald fast jeden dritten Euro fürs Militär ausgeben. Der Koblenzer Philipp N. hält das für falsch. Dabei trug er selbst Uniform, übte am Gewehr und meldete sich freiwillig. Heute protestiert er gegen die Wehrpflicht. Warum?
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In Deutschland wird aufgestockt. Seit Ex-Kanzler Olaf Scholz im Februar 2022 die Zeitenwende ausrief, kann die Bundeswehr aus dem Vollen schöpfen. Im kommenden Jahr werden Musterungen für Männer ab dem Jahrgang 2008 verpflichtend, auch in Koblenz entsteht gerade ein neues Musterungszentrum.