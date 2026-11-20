Nach dem Tod von Hubert Aiwanger beginnen Debatten um seine Nachfolge an der Bundesspitze der Freien Wähler, auch in Rheinland-Pfalz. Joachim Streits Vorschlag von Co-Vorsitzenden stößt dabei bereits auf Widerspruch – von Stephan Wefelscheid.
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Mit Hubert Aiwanger haben die Freien Wähler (FW) ihre wichtigste politische Stimme verloren – kein anderer Politiker der Partei ist bundesweit auch nur annähernd so bekannt, wie es der kürzlich völlig überraschend verstorbene Bayer war. Wie geht es nun also weiter?