Tod des Freie-Wähler-Chefs Aiwanger-Erbe: Wefelscheid hält Doppelspitze für Fehler Tim Kosmetschke 20.11.2026, 06:00 Uhr

i Stephan Wefelscheid war von 2014 bis 2024 Landesvorsitzender der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Ihm folgte die Doppelspitze aus Christian Zöpfchen und Lisa-Marie Jeckel – diese habe sich nicht bewährt und tauge nicht als Vorbild für den Bund, so Wefelscheid (Archivbild). Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Nach dem Tod von Hubert Aiwanger beginnen Debatten um seine Nachfolge an der Bundesspitze der Freien Wähler, auch in Rheinland-Pfalz. Joachim Streits Vorschlag von Co-Vorsitzenden stößt dabei bereits auf Widerspruch – von Stephan Wefelscheid.

Mit Hubert Aiwanger haben die Freien Wähler (FW) ihre wichtigste politische Stimme verloren – kein anderer Politiker der Partei ist bundesweit auch nur annähernd so bekannt, wie es der kürzlich völlig überraschend verstorbene Bayer war. Wie geht es nun also weiter?







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