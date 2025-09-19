Politik plant Entlastung Weniger Mehrwertsteuer, günstigere Gerichte? 19.09.2025, 11:08 Uhr

i Noch liegt der Mehrwertsteuersatz für Speisen im Restaurant bei 19 Prozent. Das soll sich ab Januar ändern, geplant ist eine Absenkung auf 7 Prozent. Symbolbild/Sina Schuldt/dpa

Der Mehrwertsteuersatz für Speisen im Lokal soll ab 2026 sinken. Gastronomen atmen auf. Die Kosten sind gestiegen, die Umsätze zurückgegangen. Die Entwicklung ist laut Dehoga dramatisch. Werden Gäste nicht von der Steuervergünstigung profitieren?

Der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie soll ab dem kommenden Jahr auf 7 Prozent sinken. Das Bundeskabinett hat jüngst einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Nun müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Der gesenkte Steuersatz ist lange von der Branche herbeigesehnt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen