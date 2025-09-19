Der Mehrwertsteuersatz für Speisen im Lokal soll ab 2026 sinken. Gastronomen atmen auf. Die Kosten sind gestiegen, die Umsätze zurückgegangen. Die Entwicklung ist laut Dehoga dramatisch. Werden Gäste nicht von der Steuervergünstigung profitieren?
Lesezeit 6 Minuten
Der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie soll ab dem kommenden Jahr auf 7 Prozent sinken. Das Bundeskabinett hat jüngst einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Nun müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Der gesenkte Steuersatz ist lange von der Branche herbeigesehnt worden.