Untreue durch Priester hat Folgen für alle Geistlichen

Nach dem Veruntreuungsskandal um einen Priester ergreift das Bistum Trier drastische Maßnahmen. Derweil gibt es Vermutungen, dass der Fall noch längst nicht vollständig aufgeklärt ist.
Die finanziellen Eskapaden eines im vergangenen Dezember wegen Veruntreuung von Kirchengeldern zu einer 21-monatigen Bewährungsstrafe verurteilten Trierer Bistumspriesters haben weitreichende Konsequenzen. Künftig werden auch die Verfügungsmittelfonds der katholischen Geistlichen oder Pfarrverwalter von der für Finanzen zuständigen Abteilung im Generalvikariat kontrolliert.