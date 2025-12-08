Bistum Trier reagiert Untreue durch Priester hat Folgen für alle Geistlichen Rolf Seydewitz 08.12.2025, 17:00 Uhr

i Als Konsequenz aus dem von einem Priester ausgelösten Untreue-Skandal verschärft das Bistum Trier seine Finanzkontrollen (Symbolfoto). Jens Wolf. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Nach dem Veruntreuungsskandal um einen Priester ergreift das Bistum Trier drastische Maßnahmen. Derweil gibt es Vermutungen, dass der Fall noch längst nicht vollständig aufgeklärt ist.

Die finanziellen Eskapaden eines im vergangenen Dezember wegen Veruntreuung von Kirchengeldern zu einer 21-monatigen Bewährungsstrafe verurteilten Trierer Bistumspriesters haben weitreichende Konsequenzen. Künftig werden auch die Verfügungsmittelfonds der katholischen Geistlichen oder Pfarrverwalter von der für Finanzen zuständigen Abteilung im Generalvikariat kontrolliert.







Artikel teilen

Artikel teilen