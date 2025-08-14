Im ersten Halbjahr sind deutlich weniger Fahrzeuge neu zugelassen worden. Bei Autos hat sich auch der Anteil von Elektro und Verbrennern verändert.

Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich weniger Fahrzeuge neu zugelassen worden als vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr seien rund 66.000 Fahrzeuge neu zugelassen worden und damit rund 7.700 oder 10,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2024, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit.

Am stärksten war der Rückgang mit 29,4 Prozent bei Krafträdern. Bei Lastwagen ging die Zahl der Neuzulassungen um 19,8 Prozent zurück, bei Autos um 6,2 Prozent.

Anteil von E-Autos und Hybriden steigt

Unter den neu zugelassenen Autos hatten nur noch 27,9 Prozent einen klassischen Benzin- und 15,1 Prozent einen Dieselmotor. Der Anteil der Hybride und Elektro-Fahrzeuge stieg. Bei den Neuzulassungen im ersten Halbjahr hatten 19 Prozent der Pkw einen Elektroantrieb, zehn Prozent waren Plug-in-Hybride und 28 Prozent sonstige Hybride.