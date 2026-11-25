Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) streicht zum Jahreswechsel an mehreren Stellen Förderungen für niedergelassene Ärzte. Das Gesundheitsministerium warnt vor Folgen für Patientinnen und Patienten.

Mainz (dpa/lrs) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz streicht Teile ihrer Förderungen für niedergelassene Ärzte. Die KV in Mainz begründete das mit begrenzten Mittel und aktuellen gesundheitspolitischen Herausforderungen. Die Änderungen greifen den Angaben zufolge ab Anfang kommenden Jahres und zogen Kritik des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums nach sich. Das warnt vor den Folgen.

Betroffen sind unter anderem Förderungen der KV für Zulassungen, Übernahmen von Praxen und Anstellungen. Diese werden laut KV von 2027 an nur noch in Regionen gewährt, für die eine existierende oder drohende Unterversorgung festgestellt worden sei. Gestrichen werden Ende 2026 Förderungen zum Beispiel für den Aufbau von Nebenstandorten einer Praxis, für bestimmte Weiterbildungen oder akademische Lehrpraxen.

Minister findet Schritt der KV «nicht akzeptabel»

Dass die Kassenärztliche Vereinigung Förderungen von Niederlassungen streiche, obwohl viele Praxen neu besetzt werden müssten, sei nicht akzeptabel, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). «Die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung ist eine gesetzliche Kernaufgabe der KV.» Dieser Verantwortung müsse sie gerecht werden.

Bisher hätten sich Förderungen der KV und des Landes für die hausärztliche Versorgung ergänzt, sagte Hoch. «Das Land kann die wegfallenden Fördermittel der KV nicht ersetzen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe.»

Von Seiten des Landes würden nun neue Förderangebote entwickelt. Nahtlos fortführen wolle das Land seine Förderung bei der ambulanten Kinder- und Jugendmedizin. Hier seien die Folgen sonst besonders fatal, weil Eltern in weiten Teilen des Landes keine Kinderarztpraxis fänden.