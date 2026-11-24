Seit einem halben Jahr ist Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) im Amt. Hat sie schon etwas bewegen können? Wo will sie hin? Mit der Redaktion besprach sie mal nicht das tagesaktuelle Klein-Klein, sondern die großen Linien ihrer Politik.
Lesezeit 5 Minuten
Sie werden in der Bildungspolitik jetzt doch nicht etwa infrage stellen, was die SPD in den vergangenen fünf Jahren beschlossen habe? Das sei sie neulich gefragt worden, sagt Ute Eiling-Hütig. Ihre Antwort: ein leicht gedehntes „Doch.“ Schließlich rangiere Rheinland-Pfalz im IQB-Bildungstrend unter den 16 Bundesländern nur auf Platz elf.