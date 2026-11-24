Schulpolitik in RLP Bildungsministerin: „Ohne Leistung ist alles nichts“ Frank Schmidt-Wyk 24.11.2026, 17:00 Uhr

i Im Gespräch mit der Redaktion legt Ministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) die Linien der von ihr verantworteten Bildungspolitik in RLP dar. Frank Schmidt-Wyk

Seit einem halben Jahr ist Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) im Amt. Hat sie schon etwas bewegen können? Wo will sie hin? Mit der Redaktion besprach sie mal nicht das tagesaktuelle Klein-Klein, sondern die großen Linien ihrer Politik.

Sie werden in der Bildungspolitik jetzt doch nicht etwa infrage stellen, was die SPD in den vergangenen fünf Jahren beschlossen habe? Das sei sie neulich gefragt worden, sagt Ute Eiling-Hütig. Ihre Antwort: ein leicht gedehntes „Doch.“ Schließlich rangiere Rheinland-Pfalz im IQB-Bildungstrend unter den 16 Bundesländern nur auf Platz elf.







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