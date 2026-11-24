Weniger Bürokratie, raschere Genehmigungsverfahren, mehr Digitalisierung. Die EVM aus Koblenz unterstützt die Fuldaer Erklärung des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz. Was fordert sie konkret und wo hakt es noch?
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Die Energiewende ist kein Schalter, der einfach umgelegt werden kann, sondern ein Prozess. Für manche ist dieser Prozess zu langwierig – und damit auch zu kostspielig. „Wenn Genehmigungsverfahren unnötig lange dauern, Zuständigkeiten unklar sind oder immer neue Dokumentationspflichten Ressourcen binden, kostet das wertvolle Zeit und letztlich auch Geld.