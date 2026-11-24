Forderung nach mehr Tempo EVM wünscht sich weniger Hürden bei der Energiewende Johannes Kirsch 24.11.2026, 16:00 Uhr

i Kritisiert zu umfangreiche Dokumentationspflichten für Energieversorger und fordert schnellere Genehmigungsverfahren beim Ausbau erneuerbarer Energien: Mithun Basu, Vorstand der Energieversorgung Mittelrhein AG in Koblenz. Matthias Brand. Energieversorgung Mittelrhein AG

Weniger Bürokratie, raschere Genehmigungsverfahren, mehr Digitalisierung. Die EVM aus Koblenz unterstützt die Fuldaer Erklärung des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz. Was fordert sie konkret und wo hakt es noch?

Die Energiewende ist kein Schalter, der einfach umgelegt werden kann, sondern ein Prozess. Für manche ist dieser Prozess zu langwierig – und damit auch zu kostspielig. „Wenn Genehmigungsverfahren unnötig lange dauern, Zuständigkeiten unklar sind oder immer neue Dokumentationspflichten Ressourcen binden, kostet das wertvolle Zeit und letztlich auch Geld.







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