Die Arbeitslosigkeit im Bundesland ist erstmals seit vier Jahren in einem August gegenüber dem Juli-Wert gesunken. Viele Jugendliche suchen jedoch noch eine Azubistelle.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im August leicht gesunken. Der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland zufolge waren 129.600 Menschen erwerbslos, das waren 900 weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl unverändert. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 5,6 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 5,7 Prozent, vor einem Jahr 5,6 Prozent. Stichtag war diesmal der 13. August.

«Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist erstmals seit vier Jahren in einem August gegenüber dem Juli-Wert gesunken», teilte Ulrike Mohrs, die Chefin der Regionaldirektion, mit. Ebenso seien im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeitslos geworden – und es konnten deutlich mehr Arbeitslose eine Beschäftigung aufnehmen.

Wo die meisten offenen Stellen sind

Insgesamt wurden der Regionaldirektion zufolge im August 32.600 offene Stellen registriert, 400 weniger als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 200 Stellen weniger gezählt. Die meisten Stellen waren demnach in der Zeitarbeit sowie im Handel und im Verarbeitenden Gewerbe.

Nach Angaben der Regionaldirektion haben seit Beginn des Beratungsjahres im Oktober 2025 insgesamt 19.300 Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz die Hilfe der Agenturen für Arbeit oder eines der Jobcenter in Anspruch genommen. Dies waren 1.100 weniger als ein Jahr zuvor. Bislang wurden 21.800 Ausbildungsstellen gemeldet, 1.500 weniger als im Vorjahr.

Wie viele Jugendliche einen Ausbildungsplatz suchen

Zurzeit sind 4.200 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, das sind 300 weniger als ein Jahr zuvor. Auf der anderen Seite sind der Behörde zufolge noch 5.300 unbesetzte Ausbildungsstellen registriert.

«Auch zum jetzigen Zeitpunkt können junge Menschen noch eine Ausbildung beginnen», betonte Mohrs. «Ich appelliere an die jungen Frauen und Männer, die Chancen zu nutzen und unsere Beraterinnen und Beratern zu kontaktieren.»