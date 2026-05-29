Die Zahl der Menschen ohne Job geht im Land erneut leicht zurück. Das ist aber noch kein Grund für Entwarnung auf dem Arbeitsmarkt.

Mainz (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz gesunken. 126.600 Frauen und Männer waren im Mai ohne Job, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte. Das sind 2.700 oder 2,1 Prozent weniger als einen Monat zuvor.

Die Arbeitslosenquote lag in Rheinland-Pfalz bei 5,5 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 5,6 Prozent und vor einem Jahr 5,4 Prozent. Stichtag für die Daten war der 12. Mai.

Entlastung, aber keine Entwarnung

«Der Mai bringt etwas Entlastung, aber noch keine Entwarnung», sagte Geschäftsführer Benjamin Wehbring. Die Betriebe hätten zwar mehr Stellen gemeldet. Gleichzeitig liege der Stellenbestand gut zwei Prozent unter dem Vorjahreswert.

Im Mai meldeten Unternehmen 7.000 neue Arbeitsstellen in Rheinland-Pfalz. Das sind den Angaben zufolge 1.300 Stellen oder 21,8 Prozent mehr als im April. Insgesamt seien im Mai 33.100 offene Arbeitsstellen registriert worden, 700 Stellen oder 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Jobs im Handel und der Zeitarbeit

Die meisten Stellen waren nach Angaben der Regionaldirektion in der Zeitarbeit, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen, im verarbeitenden Gewerbe und in der öffentlichen Verwaltung gemeldet.