In Rheinland-Pfalz ist die SPD nach 35 Regierungsjahren nur noch Juniorpartner in einer Großen Koalition mit der CDU. Nun hat sie ihr Personal für das Kabinett vorgestellt. Fast beiläufig gibt die Partei eine andere wichtige Entscheidung bekannt.
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Die rheinland-pfälzische SPD hat als erstes den Vorhang geöffnet und am Montagmittag in Mainz ihr neues Regierungsteam vorgestellt. Unter den fünf Ministerinnen und Ministern sowie sieben Staatssekretären sind viele bekannte Gesichter, die nun oftmals neue Aufgaben erhalten.