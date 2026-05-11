SPD stellt Regierungsteam vor Wen die SPD als Minister in die Landesregierung schickt Bastian Hauck 11.05.2026, 15:26 Uhr

i Alexander Schweitzer (links) stellt als SPD-Verhandlungsführer das neue SPD-Regierungsteam vor: Fedor Rose (von links nach rechts), designierter Staatssekretär, Doris Ahnen (SPD), designierte Finanzministerin, Denis Alt, designierter Staatssekretär, Sven Teuber, designierter Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, Vanessa Fischer, designierte Staatssekretärin, Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), designierte Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend, Kathrin Anklam-Trapp, designierte Staatssekretärin, Clemens Hoch (SPD), designierter Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit, Tamara Müller, designierte Staatssekretärin, Daniel Stich, designierter Staatssekretär, Michael Ebling (SPD), designierter Minister für Wirtschaft, Energie und Klima, und Simone Schneider, designierte Staatssekretärin. Hannes P. Albert/dpa

In Rheinland-Pfalz ist die SPD nach 35 Regierungsjahren nur noch Juniorpartner in einer Großen Koalition mit der CDU. Nun hat sie ihr Personal für das Kabinett vorgestellt. Fast beiläufig gibt die Partei eine andere wichtige Entscheidung bekannt.

Die rheinland-pfälzische SPD hat als erstes den Vorhang geöffnet und am Montagmittag in Mainz ihr neues Regierungsteam vorgestellt. Unter den fünf Ministerinnen und Ministern sowie sieben Staatssekretären sind viele bekannte Gesichter, die nun oftmals neue Aufgaben erhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen