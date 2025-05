Der bei Bauarbeiten entdeckte Blindgänger in Rheinhessen soll am Donnerstag entschärft werden. Viele Fragen sind noch offen.

Gensingen/Mainz (dpa/lrs) – Eine Weltkriegsbombe ist in der Nähe von Gensingen im Kreis Mainz-Bingen gefunden worden. Das Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Bauarbeiten entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Es solle am Donnerstag entschärft werden. Weitere Details dazu waren noch nicht bekannt – auch nicht, in welchem Radius um das Fundstück geräumt werden muss und welche Gebiete oder Einrichtungen das betrifft.