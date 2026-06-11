Flutkatastrophe im Ahrtal Welches Ministerium nun für Wiederaufbau zuständig ist Bastian Hauck 11.06.2026, 12:06 Uhr

i Der fünfte Jahrestag der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal rückt näher. Mitte Juli jährt sich die Naturkatastrophe zum fünften Mal. Nach der Regierungsbildung wechselt die Zuständigkeit für den Wiederaufbau der von der Flut betroffenen Regionen in das neue Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur. Boris Roessler/dpa

Bisher war das Mainzer Innenministerium für den Wiederaufbau der von der Flut betroffenen Regionen im Land verantwortlich. Nach der Regierungsbildung im Mai ändert sich das. Wer sich nun um das wichtige Thema kümmert und welche Ziele es gibt.

Knapp vier Wochen liegt die Berufung der neuen schwarz-roten Landesregierung zurück. Die Landesministerien haben sich nach der Landtagswahl mitunter deutlich verändert. Komplett neu ist das Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, das der frühere Bildungsminister Sven Teuber (SPD) leitet.







Artikel teilen

Artikel teilen